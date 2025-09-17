«За всю жизнь заработал»: Газманов отдал мошеннику всю свою пенсию Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все накопления на пенсию

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые на протяжении всей жизни откладывал на пенсию, заявил в беседе с РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин. По его словам, это произошло в 2019 году.

Олег Михайлович выдал заем Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию, — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что Саркисян начал входить в круг семьи Газманова с 2016 года и старался зарекомендовать себя с положительной стороны. Когда от него потребовали вернуть деньги, бизнесмен заявил, что «инвестировал» их. Позже Саркисян ссылался на пандемию коронавируса, затем — на проведение СВО, из-за чего он якобы не мог перевести деньги из США.

Кузьмин объяснил, что предприниматель последние годы проживал именно в Штатах: там у него остались семья, имущество и чужие деньги. В Россию мужчина приезжал тайно «по каким-то своим вопросам», добавил юрист. Когда Газмановы осознали, что их обманули, то приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет РФ.

Ранее сообщалось, что Саркисян мог обмануть пасынка Газманова Филиппа Муравьева. Вместе с подозреваемым молодой человек несколько лет назад запустил приложение для грузоперевозок, вложив в дело предполагаемого мошенника 600 млн рублей.