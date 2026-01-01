Российский теннисист перешел в сборную Армении

Российский теннисист Даниил Сарксян будет выступать за сборную Армении, следует из его обновленного профиля на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). За последние два года 19-летний спортсмен постепенно поднимался в рейтинге ATP в одиночном разряде: если в конце 2023 года он держался в районе 1300–1400-х позиций, то в течение 2024 года ему удалось закрепиться ближе к топ-1200.

В 2025 году результаты Сарксяна стали стабильнее: начиная с ноября он находился между 1123-м и 1090-м местами, а к 29 декабря поднялся до 1094-й позиции. У него пока что минимальный турнирный опыт, а также отсутствуют матчи на уровне ATP.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал лучшими спортсменами 2025 в России года пловца Кирилла Пригоду и велогонщицу Яну Бурлакову. Лучшим наставником стал тренер национальной команды по дзюдо Виталий Макаров.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили между тем назвал лучшим спортсменом России 2025 года президента страны Владимира Путина. Он отметил важность задач, которые ставит глава государства.