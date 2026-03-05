Трамп решил уволить главу МВБ

Президент США Дональд Трамп планирует отправить в отставку главу Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, передает The Wall Street Journal. Отмечается, что глава Белого дома уже начал искать замену среди советников и республиканцев.

Причиной стало неудачное выступление Ноэм в Сенате, где ее работой оказались недовольны обе партии. Ожидается, что кадровое решение может быть принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Херли заявил о намерении покинуть свой пост. По данным агентства, причиной стал конфликт с главой ведомства Скоттом Бессентом.

Недавно министр культуры Франции Рашида Дати объявила о выходе из состава правительства. Она намерена сосредоточиться на подготовке к выборам мэра Парижа. Дати занимала пост министра с января 2024 года.

До этого стало известно, что руководитель организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах Сирил Линетт покинул свой пост. По данным агентства AP, причиной стали внутренние разногласия в структуре управления. Также утверждается, что Линетт ушел в отставку на фоне затяжного конфликта с главой оргкомитета Эдгаром Гроспироном, олимпийским чемпионом по фристайлу 1992 года.