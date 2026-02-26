Зимняя Олимпиада — 2026
Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась

BFMTV: министр культуры Франции Рашида Дати объявила об уходе из правительства

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о выходе из состава правительства, передает BFMTV. Она намерена сосредоточиться на подготовке к выборам мэра Парижа.

По словам политика, она подала президенту заявление об отставке, так как дело ее жизни — это Париж. Дати занимала пост министра культуры с января 2024 года.

Ранее директор Лувра в Париже Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с кризисом в музее на фоне ограбления и забастовок персонала. В Елисейском дворце заявили, что глава государства принял отставку.

До этого глава Киргизии Садыр Жапаров освободил от должностей министра здравоохранения Каныбека Досмамбетова и заместителя председателя кабинета министров Бакыта Торобаева, соответствующая информация опубликована на официальном сайте президента. Последний также возглавлял Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Кроме того, премьеру Великобритании Киру Стармеру грозит отставка из-за связей с бывшим послом страны в США Питером Мандельсоном. Дипломата арестовали по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

