Французский министр культуры решила стать мэром Парижа и уволилась BFMTV: министр культуры Франции Рашида Дати объявила об уходе из правительства

Министр культуры Франции Рашида Дати объявила о выходе из состава правительства, передает BFMTV. Она намерена сосредоточиться на подготовке к выборам мэра Парижа.

По словам политика, она подала президенту заявление об отставке, так как дело ее жизни — это Париж. Дати занимала пост министра культуры с января 2024 года.

Ранее директор Лувра в Париже Лоранс де Кар подала прошение об отставке президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с кризисом в музее на фоне ограбления и забастовок персонала. В Елисейском дворце заявили, что глава государства принял отставку.

