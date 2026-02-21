Посол России в Париже призвал посчитать французские боеголовки

Во французской ядерной доктрине, о которой сообщили местные СМИ, содержатся положения, противоречащие Договору о нераспространении ядерного оружия, сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков. По его словам, стало совершенно очевидно, что потенциалы республики в данной сфере должны учитываться в любых возможных переговорах.

Уже какие-то идеи, утечки были в прессе, но надо посмотреть и проанализировать это в комплексе, потому что если судить по утечкам в газетах, то там есть вещи, которые полностью противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия. <…> Пришло время, чтобы ядерные потенциалы Франции и Великобритании учитывались в любых возможных будущих переговорах по контролю над ядерными вооружениями, — пояснил дипломат.

Ранее аналитик Польского института международных отношений Артур Каспшик предположил, что Польша теоретически могла бы создать собственное ядерное оружие в течение 5–10 лет. Однако он предупредил, что подобные планы идут вразрез с обязательствами Варшавы по ДНЯО. Это вызовет жесткую реакцию со стороны США и других союзников, включая санкции и ограничения в сфере военного сотрудничества, резюмировал аналитик.