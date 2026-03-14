Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж Макрон предложил Израилю и Ливану провести переговоры в Париже

Ливан готов к прямым переговорам с Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. Он предложил организовать встречу в Париже.

Ливанское правительство заявило о своей готовности к прямым переговорам с Израилем. <…> Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их у себя в Париже, — написал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня. Он также добавил, что Тель-Авиву необходимо найти долгосрочное решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в отношении суверенитета страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Израиля намерены расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Источники сообщили о планах разрушения зданий, которые, по мнению Тель-Авива, «Хезболла» использует для хранения оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш между тем заявил, что военные действия между армией Израиля и «Хезболлой» должны быть остановлены как можно скорее. По его мнению, эпоха военизированных формирований подошла к концу.