Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж

Макрон предложил Израилю и Ливану провести переговоры в Париже

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
Ливан готов к прямым переговорам с Израилем, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х. Он предложил организовать встречу в Париже.

Ливанское правительство заявило о своей готовности к прямым переговорам с Израилем. <…> Франция готова содействовать этим переговорам, приняв их у себя в Париже, — написал Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Израиль должен воспользоваться этой возможностью, чтобы начать переговоры и объявить о прекращении огня. Он также добавил, что Тель-Авиву необходимо найти долгосрочное решение и дать ливанским властям возможность выполнить свои обязательства в отношении суверенитета страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Израиля намерены расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла». Источники сообщили о планах разрушения зданий, которые, по мнению Тель-Авива, «Хезболла» использует для хранения оружия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш между тем заявил, что военные действия между армией Израиля и «Хезболлой» должны быть остановлены как можно скорее. По его мнению, эпоха военизированных формирований подошла к концу.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

