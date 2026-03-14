14 марта 2026 в 10:12

Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю

Власти Израиля намерены расширить наземную операцию в Ливане и уничтожить военную инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», передает портал Axios со ссылкой на источники. По их словам, планируется в том числе разрушение зданий, которые, по мнению Тель-Авива, «Хезболла» использует для хранения оружия.

Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе, — заявил высокопоставленный израильский чиновник.

При этом источники считают, что операция такого масштаба может привести к длительной израильской оккупации южного Ливана. Вашингтон, как отмечается, в целом одобряет планы Тель-Авива, однако призывает свести к минимуму разрушения и настаивает на скорейшем начале прямых переговоров между Израилем и Ливаном о заключении послевоенного соглашения.

Чиновники уточнили, что до недавнего времени правительство Израиля пыталось сдерживать напряженность на ливанском направлении, стремясь сконцентрировать усилия на Иране. Однако ракетный удар, нанесенный «Хезболлой» по израильской территории на этой неделе, изменил ситуацию, и теперь «пути назад нет», резюмировали источники.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что военные действия между армией Израиля и «Хезболлой» должны быть остановлены как можно скорее. По его мнению, эпоха военизированных формирований подошла к концу.

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

