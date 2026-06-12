Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Секретарю Совбеза республики Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни, сообщил председатель регионального правительства Магомед Даудов. Соответствующую медаль ему вручил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Данная награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству. Адам своим трудом ежедневно доказывает верность высоким принципам служения Родине и интересам народа, — отметил Даудов.

По словам Даудова, Адам Кадыров удостоен звания согласно указу главы региона. Награда присуждена за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную и плодотворную деятельность по всесторонней поддержке СВО, а также в честь Дня России.

Ранее Адам Кадыров был удостоен золотой медали «За заслуги в повышении безопасности атомных станций» за весомый вклад и содействие в организацию охраны и обеспечение безопасности Запорожской АЭС в период проведения специальной военной операции. Об этом сообщил его отец, глава Чечни Рамзан Кадыров.