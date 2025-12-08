ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:04

Глава Росгвардии вручил Кадырову медаль

Золотов наградил Кадырова медалью Росгвардии «За боевое отличие»

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: ALEXANDER NEMENOV/EPA/AFP/TASS
Читайте нас в Дзен

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова медалью Росгвардии «За боевое отличие», сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале. Церемония вручения состоялась на торжественном мероприятии в Грозном.

Даудов отметил, что эта награда говорит о «самоотверженной работе, мужестве и твердой позиции» Кадырова. По словам главы регионального правительства, чеченский лидер вносит большой вклад в защиту национальных интересов России, укрепление ее обороноспособности, а также достижение целей и задач СВО.

Ранее Кадыров публично поддержал заявление президента России Владимира Путина о быстром завершении возможного военного противостояния с Европой. Он подчеркнул свою готовность действовать по первому указанию российского лидера и отметил, что церемониться не будет.

До этого Кадыров заявил, что его сын Адам, который занимает должность помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Чечня
Рамзан Кадыров
медали
награды
Росгвардия
Виктор Золотов
Магомед Даудов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, продолжит ли Плющенко сотрудничество с Костылевой
Психоаналитик раскрыла, зачем знаменитости используют черный пиар
Стало известно, сколько каналов зарегистрировали в МAX
Угрозу цунами объявили из-за мощного землетрясения в одной стране
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.