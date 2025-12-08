Глава Росгвардии вручил Кадырову медаль

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова медалью Росгвардии «За боевое отличие», сообщил председатель правительства региона Магомед Даудов в своем Telegram-канале. Церемония вручения состоялась на торжественном мероприятии в Грозном.

Даудов отметил, что эта награда говорит о «самоотверженной работе, мужестве и твердой позиции» Кадырова. По словам главы регионального правительства, чеченский лидер вносит большой вклад в защиту национальных интересов России, укрепление ее обороноспособности, а также достижение целей и задач СВО.

Ранее Кадыров публично поддержал заявление президента России Владимира Путина о быстром завершении возможного военного противостояния с Европой. Он подчеркнул свою готовность действовать по первому указанию российского лидера и отметил, что церемониться не будет.

До этого Кадыров заявил, что его сын Адам, который занимает должность помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности руководителя республики, секретаря совета безопасности региона, зарекомендовал себя как достойный представитель его команды. Так он поздравил сына с 18-летием. По его словам, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.