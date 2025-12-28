Костомаров ответил на вопрос о планах заниматься музыкой Костомаров заявил, что пока не будет заниматься музыкой серьезно

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал РИА Новости, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой. Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» в воскресенье он исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили его супруга Оксана Домнина и ее партнер Максим Шабалин.

Пока нет, пока надо подучиться. Чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься, помимо вокала. Это больше для развлечения, — сказал Костомаров.

Ранее Костомаров опубликовал фото с женой из Сочи. В городе спортсмен ранее проходил восстановление после тяжелейшей болезни, в результате которой ему частично ампутировали ноги и руки.

До этого спортсмен заявил, что не против дальше вести программы на телевидении. Он признался, что хорошо себя ощущает в новой роли. Костомаров был ведущим шоу «Работяги».

Олимпийский чемпион также подчеркивал, что считает несправедливым недопуск российских спортивных пар и танцевальных дуэтов до квалификации Олимпиады 2026 года. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что спортсмены не несут ответственность за происходящее в глобальном мире.