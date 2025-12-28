Костомаров ответил на вопрос о планах заниматься музыкой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал РИА Новости, что пока не намерен серьезно заниматься музыкальной карьерой. Во время ледового шоу Ильи Авербуха «Аллилуйя любви» в воскресенье он исполнил песню «Есть только миг», под которую выступили его супруга Оксана Домнина и ее партнер Максим Шабалин.
Пока нет, пока надо подучиться. Чтобы это было профессионально. Каждый ли день вокалом занимаюсь? Нет, у меня есть чем заниматься, помимо вокала. Это больше для развлечения, — сказал Костомаров.
Ранее Костомаров опубликовал фото с женой из Сочи. В городе спортсмен ранее проходил восстановление после тяжелейшей болезни, в результате которой ему частично ампутировали ноги и руки.
До этого спортсмен заявил, что не против дальше вести программы на телевидении. Он признался, что хорошо себя ощущает в новой роли. Костомаров был ведущим шоу «Работяги».
Олимпийский чемпион также подчеркивал, что считает несправедливым недопуск российских спортивных пар и танцевальных дуэтов до квалификации Олимпиады 2026 года. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что спортсмены не несут ответственность за происходящее в глобальном мире.