Воспитала Навку, Костомарова и Авербуха: как живет тренер чемпионов Линичук

Советская фигуристка и тренер Наталья Линичук отмечает 70-летие. Наставница воспитала целое поколение выдающихся спортсменов. Она тренировала Татьяну Навку, Романа Костомарова, Илью Авербуха, Марину Анисину и многих других. Как сложилась ее жизнь в США, где сейчас работает специалист, почему она развелась с тренером Геннадием Карпоносовым — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добилась Линичук

Линичук родилась 6 февраля 1956 года. Она начала свою карьеру как одиночница, но затем перешла в танцы на льду. Партнером Линичук стал Геннадий Карпоносов, спортсменов тренировала Елена Чайковская.

В 1974-м дуэт получил бронзовые медали чемпионатов мира и Европы, а через два года дебютировал на Олимпийских играх. Линичук и Карпоносов заняли четвертое место. На том турнире Наталья выступала с температурой 39.

«Врач сказал „нет“, тренер сказал „нет“, а я сказала „да“. Это была моя первая Олимпиада. Мне же не надо объяснять, что значит Олимпиада для любого спортсмена? Я не знала, будет ли вторая. Возможно, она одна у меня в жизни. Да, после этого я с тяжелейшим бронхитом лечилась перед чемпионатом мира, но это было мое решение. Это не героизм, а просто отношение к тому делу, которому ты посвятил свою жизнь. И право спортсмена в том, чтобы решать самому», — рассказывала Линичук в интервью «Матч ТВ».

Олимпиада покорилась паре спустя четыре года (в 1980-м в Лейк-Плэсиде). До этого успеха Линичук и Карпоносов успели еще дважды выиграть чемпионат мира.

В 1981-м Линичук завершила карьеру и начала работать тренером. В том же году фигуристы поженились. Карпоносову пришлось трижды делать Линичук предложение. Наталья ранее уже была замужем, но тот брак продлился недолго. Известно, что экс-супруг фигуристки работал во Внешторге и мало интересовался спортом. В 1985 году у Линичук и Карпоносова родилась дочь Анастасия.

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов, 1978 год Фото: Миранский/РИА Новости

Каких известных фигуристов тренировала Линичук

В 1990-е годы супруги переехали в США из-за финансовой ситуации, хотя изначально планировали тренировать в Москве. Одними из главных учеников Линичук и Карпоносова были двукратные олимпийские чемпионы, победители мировых и европейских первенств Оксана Грищук и Евгений Платов, затем — серебряные призеры ОИ-2002, чемпионы мира Илья Авербух и Ирина Лобачева. В 2010 году специалисты привели к бронзовым медалям ОИ Оксану Домнину и Максима Шабалина.

«Финансирование остановилось. Костюмы, врач, массажист — все это мы себе позволить не могли. Потому, когда нам с Наташей поступило предложение от американцев, мы согласились — при условии, что в США поедут и наши пары. Речь шла о работе в центре на базе Университета штата Делавэр. Никто из нас не платил за жилье, лед, медстраховку. Мы получили условия, благодаря которым Грищук/Платов стали олимпийскими чемпионами, а Крылова/Овсянников и Лобачева/Авербух выиграли чемпионат мира», — рассказывал Карпоносов.

Линичук называла Грищук и Платова «гениями на льду».

«Оксану я растила буквально с 12 лет, Женя появился у меня чуть позже. Можно писать отдельную книгу о существовании этой пары. В работе с ними у меня не было необходимости сдерживать свою фантазию — я знала, что они сделают все. Ни технических, ни артистических барьеров в работе с ними не существовало. И по тому, как они катались, выступали и как чувствовали друг друга, им просто нет равных», — заявляла тренер в интервью «Матч ТВ».

Воспитанниками Линичук также являются олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, двукратные чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, бронзовые призеры Олимпиады-2006 Елена Грушина и Руслан Гончаров, серебряные призеры первенства мира среди юниоров Екатерина Пушкаш и Джонатан Гурейро, а также Анна Семенович, Марина Анисина и Этери Тутберидзе.

Тренеры Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов наблюдают за выступлением фигуристов на шестом этапе Гран-при 2011 по фигурному катанию в Москве Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Почему Линичук развелась с Карпоносовым

В 2014 году Линичук и Карпоносов развелись. Тренер вернулся в Россию.

«После 32 лет совместной жизни Наташа Линичук сказала, что больше не хочет со мной быть. Для меня это стало ударом, я погрузился в депрессию... А потом понял, что надо перелистывать эту страницу, и вернулся в Москву. Здесь мне поступило предложение стать старшим тренером сборной России, которое я с благодарностью принял», — рассказывал Карпоносов в интервью «АиФ».

Бракоразводный процесс занял три года: бывшие супруги делили 49 млн рублей совместного имущества. Каждый получил равные доли в общей жилплощади. Однако Линичук считала, что вложила в ремонт и обустройство квартиры на 4 млн больше, и потребовала эти деньги. Речь шла о купленных тренером мебели и технике — шкафах, стульях, тумбочках, кровати, телевизоре и других вещах. Мосгорсуд отклонил апелляцию Линичук и вынес решение в пользу Карпоносова.

После развода Линичук осталась работать в США. Она занималась с американской одиночницей Тин Цуэй, ее команду дополнили Присцилла Хилл и Рональд Бургхарт. В начале 2023 года Линичук решила вернуться в Россию, чтобы тренировать на родине.

Где сейчас тренирует Линичук

С 2024 года Линичук работает в Солнцево на катке академии «Ангелы Плющенко». Она возглавляет отделение танцев на льду, тренирует детей и подростков от 12 лет и старше.

«Группа с самого начала была открыта для всех желающих. Я никого не приглашала, ребята приходили сами. Я учу их работать, передаю свою технику катания, понимание себя и партнера, свое видение хореографии, восприятие музыки. Могу сказать, что мне с ними легко. Когда я начинала работать тренером после ухода из спорта, тоже взяла группу детей 12–13 лет. Хорошо понимаю специфику этого возраста, хотя сейчас дети другие», — говорила Линичук в интервью РИА Новости.

Тренер не против, чтобы родители могли наблюдать за занятиями своих детей. Она называет мам спортсменов своими «ближайшими помощниками».

«Если у ребенка что-то не идет, всегда можно обратиться за помощью к родителям, чтобы они помогли организовать режим, питание, улучшить психологическое состояние. Да и наблюдая за тренировками постоянно, родители в курсе того, что мы делаем», — считает Линичук.

В интервью «Матч ТВ» тренер признавалась, что ей не нравится, как сейчас выглядят танцы на льду.

«Это только мое мнение, и я его никому не навязываю. На данный момент у меня много вопросов к танцам на льду. Мне не хватает индивидуальных стилей, меня смущает большое количество копий. Смущает количество двух ног на льду одновременно на протяжении программы, а иногда и четырех ног — партнера и партнерши. Смущает невероятное число беговых шагов — непонятно, чем мы занимаемся, конькобежным спортом или танцами. Танцы — это эмоции, страсть и самовыражение. Стоя на льду на четырех ногах — специфическое самовыражение, на мой взгляд», — сказала Линичук.

Члены сборной команды России Ирина Лобачева (в центре) и Илья Авербух (справа) со своим тренером Натальей Линичук (слева) на чемпионате России по фигурному катанию, 2000 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Что Авербух и Костомаров рассказали о Линичук

Авербух в беседе с NEWS.ru рассказал, что поддерживает отношения с Линичук. На съемках программы «Ледниковый период» хореограф заявил, что будет всегда благодарен наставнице.

«Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов — это наши тренеры, которые привели нас с Ириной Лобачевой к званию чемпионов Европы, мира и серебряным медалям на Олимпийских играх. Я им всегда буду благодарен. Наталья Владимировна совсем недавно вернулась в Россию. Мы поддерживаем отношения, общаемся. Несколько раз встречались, Наталья Владимировна приходила на мой юбилей, когда мне было 50. Вышла на лед, это было очень приятно. Это, безусловно, выдающийся тренер, у которого можно научиться. Большой привет и здоровья», — рассказал Авербух.

Костомаров на съемках программы «Ледниковый период» отметил в беседе с NEWS.ru, что Линичук по-прежнему находится в хорошей форме.

«Могу только сказать, что она по-прежнему выглядит прекрасно. Мы общались с ней в последний раз на юбилее у Ильи Авербуха», — сказал Костомаров.

