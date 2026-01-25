«Наши в тренде»: Энберт о Петросян, Гуменнике, Валиевой и конкурентах на ОИ

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет зимняя Олимпиада — 2026. На турнире фигуристов выступят российские одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт в интервью NEWS.ru рассказал о перспективах отечественных спортсменов на Играх в Италии, назвал главных конкурентов и оценил шансы Камилы Валиевой на успешное возвращение в спорт.

«Главные конкуренты россиян — вся сборная Японии и США»

— Аделия Петросян и Петр Гуменник выступят на Олимпиаде. Есть ли у них шансы завоевать медали?

— Сложный вопрос. Олимпиада — немного обособленный турнир. Это борьба нервов, поэтому сложно строить прогнозы на Олимпиаду. За последние годы наши спортсмены один раз выступили на международной арене. Это был квалификационный турнир. По итогам первых соревнований за долгое время Петросян и Гуменнику поставили неплохие баллы. Если бы они выступали постоянно, то баллы были бы выше, но в целом они адекватные и ожидаемые.

Аделия с топовым набором четверных прыжков и акселем в три с половиной оборота может претендовать на олимпийские медали. Она, скорее всего, немного проиграет по компонентам исключительно из-за отсутствия рейтинга и выступлений на международной арене, но ее техническая база может быть достаточной для получения медалей любой пробы.

Гуменник тоже получил неплохие баллы. Судьи хорошо оценили его четверные прыжки. Со своими элементами он может претендовать на олимпийские медали. У Петра топовый набор четверных. Все будет зависеть от прокатов других спортсменов. Компоненты, как и у Аделии, скорее всего, вряд ли будут запредельные.

— Какой уровень конкуренции сейчас в мужском и женском одиночном катании?

— В женском одиночном катании сильная конкуренция. На чемпионате России прекрасно выступила Алиса Двоеглазова, которая выиграла произвольную программу. Петросян заняла первое место. У нее были очень сильные короткая и произвольная программы, хотя случались ошибки.

В мужской сборной конкуренция не ниже. Вслед за Петром идет Евгений Семененко. Мне кажется, он очень хорошо исполнил две программы на чемпионате России. Он дышит Петру в затылок. У нас сильная сборная. Петр и Аделия молодцы, что удержали лидерство. Нельзя сказать, что они безоговорочные лидеры, которых в ближайшее время невозможно обогнать. Ребята готовятся к Олимпиаде. Я думаю, они рассматривали чемпионат России как часть подготовки к Играм, и прокаты были соответствующие.

— Кто главные конкуренты Петросян и Гуменника на Олимпиаде?

— Илья Малинин. Если он откатает чисто, то будет недосягаем. Юма Кагияма, Сюн Сато — все они хорошо катаются и являются сильными фигуристами. Однако у Петра посильнее набор четверных, чем у Кагиямы. Все ребята, которые выступали на финале Гран-при ISU, могут составить конкуренцию. Собрался очень сильный состав. Итальянец Даниэль Грассль выступит на домашней Олимпиаде. У него сильный набор четверных, но бывают проблемы с докрутами.

Главные конкуренты Аделии — вся сборная Японии и США. Алиса Лью выиграла финал серии Гран-при ISU. У нее нет четверных, элементов ультра-си, но судьи ценят ее катание, ставят высокие баллы и надбавки. У Каори Сакамото шлейф завершения карьеры. Это в положительную сторону скажется на судьях, им захочется поставить ей высокие баллы, хотя все будут стремиться к максимальной объективности.

— Учитывая, что у обоих россиян будет первая Олимпиада в жизни, на первый план выйдет умение справиться с волнением перед прокатом?

— Олимпийские игры — это борьба нервов. Такая проблема будет не только у наших ребят. Неизвестно, на ком волнение скажется сильнее. Олимпиада — большая ответственность. Аделию и Петра допустили до турнира, другие тоже выйдут на лед с желанием показать свой максимум. Нельзя сказать, что одни будут волноваться больше, а другие — меньше. Все выходят со своими мыслями и бэкграундом.

То, что наши ребята не выступали на международной арене, будет играть роль, но Игры проходят раз в четыре года. Те, кто выступал на мировой арене, приедут на Олимпиаду как на совершенно другой турнир, который они ждали много лет, и будут испытывать совершенно другие эмоции. Все будут нервничать. Надеюсь, что изобилие турниров в России помогло Аделии и Петру оставаться в тонусе.

— Какой совет вы дали бы Гуменнику и Петросян?

— Единственный совет — слушать тренера и делать спокойно то, что они умеют.

«Валиева может стать лучше и сильнее»

— Насколько изменилось фигурное катание после отстранения россиян от международных турниров?

— Все тренеры наблюдают за тем, что происходит на мировой арене. Я думаю, что специалисты и любители фигурного катания следят за чемпионатом России, потому что это очень серьезный турнир с сильными спортсменками. Если сравнивать соревнования с российским национальным первенством, чемпионатом Европы, есть ощущение, что наши спортсмены находятся в тренде. Не думаю, что мы увидим колоссальные отличия. У каждого свой стиль, свои программы и идеи. Информационное поле в мире оставалось доступным, все смотрели друг на друга.

— Американский фигурист Максим Наумов примет участие в олимпийском турнире. После выступления на чемпионате США он держал в руках фотографию с погибшими родителями. Какие у него шансы завоевать медаль?

— Ему будет сложно, если судить по результатам прошлого и этого сезонов. Но если Наумов откатает чисто, а другие не справятся с нервами, почему нет? Он сильный спортсмен, как и вся сборная США. Наумов как представитель американской сборной может получить определенные бонусы и баллы от судей и зрителей. Я пока не ожидаю, что он окажется на пьедестале, но все может быть.

— Сможет ли Камила Валиева вернуться на прежний уровень и выступить на следующей Олимпиаде?

— Если у Камилы будут желание, мотивация и силы, она сможет выступить на следующей Олимпиаде. Фигуристка еще не один сезон может радовать нас своим катанием. Что касается возвращения на свой уровень, время покажет. Камила прекрасно катается, выросла и изменилась. Наверное, мы не увидим такого количества четверных в ее программе, как раньше. Технический запас позволяет Камиле вернуться на прежний уровень, даже стать лучше и сильнее. У меня оптимистичные ожидания.

— Почему Валиева сменила тренера, уйдя от Этери Тутберидзе?

— Спортсмены меняют тренеров. Я неоднократно это делал. Пусть лучше Камила расскажет об этом, не знаю, что она почувствовала и захотела. Смена тренера в фигурном катании — нормальный процесс. Это не уникальный случай, возможно, фигуристка ищет новую методику и технические приемы.

— Насколько участие в ледовых шоу помогает поддерживать форму?

— Когда Камила не могла выступать на соревнованиях, с помощью таких прокатов она поддерживала эмоциональный тонус. Все равно это адреналин — ты выступаешь на публике, нужно собраться. В ее случае было необходимо где-то выступать. Ледовые шоу — единственная возможность показывать свои программы и делать прыжки. Сейчас, когда фигуристка вернулась к подготовке, наверное, ее участие в шоу будет корректироваться. Не только Камила, но и другие спортсмены российской сборной выступают в ледовых шоу. Все это согласуется с федерацией и тренировочным планом.

«Олимпийский прокат до сих пор стоит перед глазами»

— Вы взяли серебро на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Какой для вас самый памятный момент Игр?

— Сам прокат. До сих пор перед глазами стоит картина: показываешь свою программу на олимпийском льду, а вокруг все разукрашено, олимпийские кольца. Это момент осуществления мечты, который происходит прямо сейчас, главное воспоминание. Ты хорошо знаешь свою программу, все элементы тебе знакомы, за них не переживаешь. Понятно, что может случиться всякое, лед скользкий. Это дело случая. Ты на олимпийском льду, и мечта сбывается онлайн.

— В обществе развернулась дискуссия о том, нужно ли показывать зимнюю Олимпиаду, учитывая небольшое количество российских спортсменов. Что думаете по этому поводу?

— Мне кажется, Игры нужно показывать. Если людям интересно, они будут смотреть, если нет — не будут. Спорт все равно интересен. Мы за то, чтобы спорт был вне политики. Мне хочется наблюдать за тем, как ставят рекорды, люди преодолевают себя. То, что нет наших атлетов, уже не спортивный вопрос. Я бы с радостью посмотрел Олимпийские игры, как наши фигуристы выступают в тех видах, где участвуют.

— Как можете оценить прошедший чемпионат России?

— Очень сильный и красочный — мне понравился. Это вообще самый красивый турнир за сезон среди всех, которые я видел. Я смотрел все по долгу своей работы. И по визуалу, и по наполненности, и по программам спортсменов. Они очень разнообразные. У нас много классных постановщиков и хореографов, которые находят интересные решения для каждого фигуриста. Не хочу никого выделять: кто-то выступил хорошо, кто-то плохо. Спасибо каждому спортсмену, хореографу, постановщику и тренеру. Спасибо за то, что в России такое разнообразное фигурное катание.

— Сейчас вы активно комментируете фигурное катание и работаете экспертом в студии. Как себя чувствуете в этой роли?

— Я люблю фигурное катание. Мне приятно, что моя жизнь после спорта с ним связана. Мне интересно смотреть и международные турниры, и российские. Для меня спортивный мир един, в студии интересно это обсуждать. Приятно, что и зрителям нравится то, что они смотрят. Следят за «Прокат Шоу», где мы с Линой [Федоровой], ведущие, каждую неделю обсуждаем турниры и Гран-при.

