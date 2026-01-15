Энберт оценил шансы выступившего с фото погибших родителей фигуриста на ОИ

Американскому фигуристу Максиму Наумову будет тяжело бороться за медали на Олимпиаде-2026 в Италии, если судить по результатам прошлого и текущего сезонов, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его мнению, у спортсмена будет шанс только в случае чистого исполнения короткой и произвольной программ.

Ему будет сложно. Но если он откатает чисто, а другие не справятся с нервами, почему нет? Он сильный спортсмен, как и вся сборная США. Наумов как представитель американской сборной может получить определенные бонусы и баллы от судей и зрителей. У меня пока нет ожиданий, что он окажется на пьедестале, но все может быть, — сказал Энберт.

Отобравшийся на зимние Олимпийские игры 2026 года Наумов в решающий момент ожидания оценок держал в руках фотографию своих родителей — российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Спортсмен завоевал олимпийскую лицензию спустя год после их трагической гибели. На чемпионате в США Наумов стал третьим.