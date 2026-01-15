Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:24

Энберт оценил шансы выступившего с фото погибших родителей фигуриста на ОИ

Энберт: фигуристу Наумову будет тяжело бороться за медали на Олимпиаде

Максим Наумов Максим Наумов Фото: IMAGO/BOUE SEBASTIEN/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американскому фигуристу Максиму Наумову будет тяжело бороться за медали на Олимпиаде-2026 в Италии, если судить по результатам прошлого и текущего сезонов, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт. По его мнению, у спортсмена будет шанс только в случае чистого исполнения короткой и произвольной программ.

Ему будет сложно. Но если он откатает чисто, а другие не справятся с нервами, почему нет? Он сильный спортсмен, как и вся сборная США. Наумов как представитель американской сборной может получить определенные бонусы и баллы от судей и зрителей. У меня пока нет ожиданий, что он окажется на пьедестале, но все может быть, — сказал Энберт.

Отобравшийся на зимние Олимпийские игры 2026 года Наумов в решающий момент ожидания оценок держал в руках фотографию своих родителей — российских фигуристов Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Спортсмен завоевал олимпийскую лицензию спустя год после их трагической гибели. На чемпионате в США Наумов стал третьим.

Олимпиада
фигуристы
США
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сегодня без мяса: рецепт тушеной капусты на сковороде
Антироссийские санкции обернулись для Швейцарии судом
Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу
Умер известный театральный критик
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами
«Будет могильщиком»: депутат о заявлениях Федорова про дезертирство в ВСУ
В центре города в Нидерландах прогремел мощный взрыв
Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри: причины смерти, почему ее скрывали
Избивавшего людей военкома отправили на фронт
«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале
Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы
Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине
Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика
Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии
Мария Погребняк чуть не оказалась в пасти кита во время лакшери-отдыха
Швыдкой нашел объяснение популярности ремейков советских фильмов у молодежи
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.