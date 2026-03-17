Российский фигурист Григорий Родин официально сменит спортивное гражданство и начнет представлять Германию, сообщает РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) уже выдал разрешение дуэту россиянина и его партнерши Дарьи Гримм на выступления в новом статусе с сезона 2026/27.

Сейчас пара соревнуется в танцах на льду в юниорской категории. 20-летний спортсмен является уроженцем подмосковного Одинцова, где начинал свою карьеру. Родин выступал внутри России, успев сменить в отечественных танцах на льду трех партнерш: Анастасию Лукинскую, Кристину Добросердову и Елизавету Малеину.

До этого депутат Курултая Республики Башкортостан боец Джефф Монсон раскритиковал спортсменов из России, которые сменили гражданство ради своих амбиций. Он назвал их предателями. По словам депутата, сейчас у российских атлетов отнимают возможность выступать под своим флагом, в то время как американцы, вторгшиеся в Ирак, Афганистан, Ливию и поддерживающие геноцид в Палестине, продолжают выступать со своей символикой.