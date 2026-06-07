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07 июня 2026 в 05:32

В Германии назвали причину деиндустриализации страны

Депутат Котре: в деиндустриализации Германии виноваты антироссийские санкции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкции против России усугубили катастрофическую деиндустриализацию Германии, заявил РИА Новости депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Штеффен Котре на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, политика под давлением США препятствует ведению немецкими компаниями бизнеса с РФ, что приводит к серьезным последствиям.

Это катастрофическая тенденция — деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию, — подчеркнул собеседник агентства.

Котре отметил, что в результате ошибочного энергетического перехода растут цены на энергию, а прекращение относительно недорогих поставок из России также способствует росту цен на энергоносители. Как пояснил депутат, с 2018 года промышленное производство в стране сократилось примерно на 15 процентов, что он назвал катастрофической тенденцией, вызванной высокими ценами на энергию. Он добавил, что, хотя существуют и другие факторы, санкции дополнительно ухудшают ситуацию, заставляя немецкие компании нести убытки и сталкиваться с большими потерями.

Ранее Котре утверждал, что в Германии не хватает политической воли для возобновления работы газопровода «Северный поток». По словам представителя правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), все технические препятствия можно устранить, но ключевым барьером являются политические причины.

Европа
Германия
санкции
деиндустриализация
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