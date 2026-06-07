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07 июня 2026 в 16:23

Над российским регионом сбили 18 беспилотников ВСУ

Силы ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ над Севастополем

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы противовоздушной обороны России сбили 18 украинских беспилотников над Севастополем, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавших, по словам руководителя региона, нет.

Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы успешно отразили очередную атаку ВСУ. Всего было сбито 18 БПЛА в акватории моря в районе парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы, мыса Херсонес. Никто из людей не пострадал, — написал он.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 500 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также было уничтожено 11 управляемых авиабомб.

До этого в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 339 украинских БПЛА. Эти перехваты произошли 6 июня в период с семи утра до восьми вечера по московскому времени.

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