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07 июня 2026 в 16:47

Студентов предостерегли от чрезмерного употребления кофе во время сессии

Бариста Деревянко: кофе в больших объемах перед экзаменом вызывает тревожность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Употребление кофе в больших объемах перед экзаменом вызывает тревожность, заявила NEWS.ru бариста-тренер компании «МилФудс» Елена Деревянко. По ее словам, после бессонной ночи напиток может дать заряд энергии на пару часов, после чего придет еще большая усталость.

Многие начинают подготовку к сессии в последний момент. Некоторые студенты совсем не спят перед экзаменами, проводя ночь за конспектами. В таких условиях, конечно, нужно пытаться сохранить бодрость. Точно не стоит спасаться от сна энергетиками — такая нагрузка на сердце просто опасна для жизни. Но и с кофе перебарщивать не надо. Он хоть и является органическим, но все же в больших количествах может вместо заряда энергии подарить вам тревожность и невозможность хотя бы немного выспаться перед зачетом. Главное — помнить: кофе не «топливо». Если вы не спали всю ночь, он вас не спасет, а только даст краткосрочный искусственный заряд энергии на пару часов, после чего вы почувствуете еще большую усталость, — сказала Деревянко.

Собеседница отметила, что лучшее время для первой чашки кофе наступает через час-полтора после пробуждения. В этот момент организм снижает уровень гормонов бодрости, а кофе мягко и эффективно поддерживает энергию, пояснила она. Если выпить кофе сразу после пробуждения, эффект будет слабее, а привычка сформируется быстрее, добавила Деревянко.

Идеальная схема выглядит просто: две-три чашки кофе в первой половине дня, нормальная еда, вода и хотя бы несколько часов полноценного сна. Тогда кофе действительно помогает — собирает мысли, делает подготовку комфортнее и не превращает сессию в марафон на износ. Лучшие друзья студентов во время подготовки — напитки средней крепости: фильтр-кофе, американо, капучино. Они мягко бодрят, создавая эффект плавного прилива энергии. От шотов эспрессо лучше воздержаться, так как они снизят вашу концентрацию так же резко, как подняли. Не забывайте о воде. Кофе не дает эффекта обезвоживания, но тем не менее не заменяет той регидратации, которую обеспечивает обычная вода. Совет от бариста — один стакан на чашку кофе, — резюмировала Деревянко.

Ранее шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова заявила, что среди произведений поэта Александра Пушкина студенты чаще всего выбирают для прочтения роман в стихах «Евгений Онегин». По ее словам, в топ-3 также попали поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама».

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