ИБ-эксперт раскрыл схему мошенничества с видеопоздравлениями блогеров

Мошенники начали предлагать жертвам заказ видеопоздравлений у треш-блогеров, предупредил эксперт в области информационной безопасности Сергей Трухачев. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что после оплаты услуги пользователям угрожают уголовным преследованием за якобы перевод денег в запрещенные организации.

Чаще всего подобные поздравления «по приколу» заказывают молодые люди для друзей. После небольшой оплаты они неожиданно сталкиваются с угрозами уголовного преследования и обвинениями в финансировании запрещенной организации. Испугавшись последствий, жертва может согласиться выполнять указания мошенников, в том числе переводить деньги или совершать деструктивные действия, включая уничтожение имущества и нападения на людей, — подчеркнул Трухачев.

По его словам, пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контактные данные. После перевода видео не предоставляют, а с жертвой связываются мошенники, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждают пользователя в том, что платеж ушел на счет запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью. Жертву могут принудить перевести дополнительные суммы, оформить кредиты или передать доступ к учетным записям.

Ранее в прокуратуре Подмосковья сообщили, что мошенники начали создавать фальшивые домовые чаты и выманивать у пользователей персональные данные под видом актуализации информации. По данным ведомства, аферисты добавляют жильцов в чат от имени управляющей компании или домового сообщества и информируют о «цифровой базе», «обязательной процедуре» или других вымышленных мероприятиях.