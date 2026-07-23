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23 июля 2026 в 11:20

Бастрыкин заинтересовался делом об избиении бойца СВО в Балашихе

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину предоставят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту избиения участника спецоперации в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале ведомства. Согласно информации в соцсетях, в Балашихе двое пьяных мужчин набросились на бойца СВО, который заступился за девушку.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство), — отметили в СК.

Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по региону представить оперативный отчет о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы. По версии следствия, пес, гулявший с хозяином без намордника, подбежал к ребенку и напал на него.

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