Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения собаки на внука Донцовой

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы, сообщили в ведомстве. По версии следствия, 21 июля питомец, гулявший с хозяином без намордника, подбежал к ребенку и напал на него.

В результате мальчик получил травму головы. Пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в сообщении.

Ранее сама Донцова заявила, что ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика. Хозяин при этом, как рассказала Донцова, даже не попытался оттащить пса. На помощь пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.