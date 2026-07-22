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22 июля 2026 в 17:06

Дело о нападении на внука Донцовой дошло до Бастрыкина

Бастрыкин поручил доложить о расследовании нападения собаки на внука Донцовой

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении собаки на внука писательницы Дарьи Донцовой в подмосковной деревне Дубцы, сообщили в ведомстве. По версии следствия, 21 июля питомец, гулявший с хозяином без намордника, подбежал к ребенку и напал на него.

В результате мальчик получил травму головы. Пострадавшего несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сказано в сообщении.

Ранее сама Донцова заявила, что ребенок спокойно играл у ворот дома своей семьи в селе Дубцы. В этот момент мимо проходил местный житель со своим питомцем, который неожиданно проявил агрессию и бросился на мальчика. Хозяин при этом, как рассказала Донцова, даже не попытался оттащить пса. На помощь пришел случайный прохожий. Мужчина отогнал собаку, сам получил укусы, но отнес испуганного мальчика домой.

Россия
Дарья Донцова
Александр Бастрыкин
собаки
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