Фитнес-эксперт рассказал, как похвала влияет на спортивный результат

Похвала во время тренировки способна значительно улучшить результат атлета, поскольку она выступает в роли физиологического инструмента, запускающего систему вознаграждения в мозге, заявил NEWS.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов. Он подчеркнул, что своевременное одобрение помогает не только закрепить правильную технику, но и снизить уровень тревоги.

Похвала работает как физиологический инструмент. Когда тренер отмечает удачное повторение, у человека срабатывает система вознаграждения мозга. Выделяется дофамин, и нервная система охотнее запоминает удачный двигательный шаблон. Поэтому опытные наставники хвалят «по горячим следам», сразу после правильно выполненного движения, а не спустя полчаса в раздевалке. Похвала снижает уровень тревоги, а та напрямую портит технику. Зажатый человек дышит поверхностно, держит плечи у ушей и не чувствует амплитуду. Пара точных слов от тренера возвращает телу свободу, и рабочий вес идет легче, хотя мышцы сильнее за эти секунды не стали, — пояснил Халимов.

Однако, как подчеркнул эксперт, важно не просто хвалить, а делать это правильно. Иначе, по словам фитнес-эксперта, можно добиться обратного эффекта.

Хвалить спортсмена нужно уметь. Слова про талант и природные данные со временем вредят. Человек начинает бояться сложных задач, чтобы не разрушить образ способного ученика. Куда лучше работает похвала за конкретное действие и усилие. Сравните фразы «ты прирожденный атлет» и «ты дожал этот подход, хотя вчера бросал на восьмом повторении». Вторая формулировка учит связывать результат с работой, и такой спортсмен спокойно берется за то, что пока не получается. Взрослые люди внешне отмахиваются от похвалы, но приходят на следующую тренировку собраннее, — заключил Халимов.

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