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23 июля 2026 в 10:19

Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки

Зоопсихолог Капустина: корм из незакрытого пакета вызовет у кошки проблемы с ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сухой корм из незакрытого пакета может вызвать у кошки проблемы с пищеварением, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, из-за контакта с кислородом содержимое упаковки окисляется и может заплесневеть.

Сухой корм действительно не стоит хранить в открытом пакете. От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства. Кроме того, он может заплесневеть, если в комнате влажно, а также впитывает посторонние запахи, теряет хрусткость и вкус. Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением. Необходимо плотно закрывать упаковку или перекладывать ее содержимое в пищевой контейнер, — предупредила Капустина.

Ранее ветеринар Ангелина Сиротина заявила, что пищевое поведение питомца — важный показатель его состояния в жару. По ее словам, в знойные дни особенно уязвимы пожилые животные и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Она пояснила, что полная потеря аппетита — тревожный знак.

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