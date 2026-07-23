Зоопсихолог ответила, в каком случае сухой корм может быть опасен для кошки Зоопсихолог Капустина: корм из незакрытого пакета вызовет у кошки проблемы с ЖКТ

Сухой корм из незакрытого пакета может вызвать у кошки проблемы с пищеварением, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, из-за контакта с кислородом содержимое упаковки окисляется и может заплесневеть.

Сухой корм действительно не стоит хранить в открытом пакете. От контакта с окружающей средой, а именно с кислородом, происходит окисление, и он становится прогорклым, теряет свои полезные свойства. Кроме того, он может заплесневеть, если в комнате влажно, а также впитывает посторонние запахи, теряет хрусткость и вкус. Кошка сама откажется его есть. А если все же съест, у нее могут быть проблемы с пищеварением. Необходимо плотно закрывать упаковку или перекладывать ее содержимое в пищевой контейнер, — предупредила Капустина.

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