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23 июля 2026 в 10:54

ЕС раскрыл содержание 21-го пакета санкций против России

ЕС ввел запрет на транзакции с 32 российскими банками в 21-м пакете санкций

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций запретил своим банкам проводить трансграничные транзакции с 32 российскими банками, заявила в соцсетях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС также «на год заморозил» изменение «потолка цен» на российскую нефть, который сейчас составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель.

Мы добавили 32 российских банка, а также платформы по торговле нефтью и криптовалютами в наш список запрещенных транзакций, — написала фон дер Ляйен.

Ранее, комментируя сообщения о 21-м пакете рестрикций в отношении Москвы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Евросоюза не существует санкционного предела. По его словам, также нет предела безумия политиков в ЕС.

До этого появилась информация, что отставка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не помогла властям Евросоюза быстро утвердить 21-й пакет антироссийских ограничений, а лишь затянула процесс. Один из дипломатов пояснил, что Орбан был трудным переговорщиком, но никогда не блокировал весь пакет целиком.

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