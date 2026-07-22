В Кремле заговорили о санкционном пределе Песков: санкционного предела для ЕС не существует

Санкционного предела не существует, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о 21 пакете санкций Евросоюза в отношении России. По его словам, также не существует предела безумия политиков в ЕС, сообщает ТАСС.

Я не думаю, что приходится говорить о достижении санкционного предела, его не существует. Также не существует предела безумия, — сказал представитель Кремля

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас признала, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, но пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.

Руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.