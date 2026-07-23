Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 08:05

Россиянам раскрыли ценный лайфхак, как не купить испорченный квас

Биолог Лялина: квас лучше покупать из бочек под давлением со знаком охлаждения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Квас на разлив безопаснее покупать из бочек под давлением, которые имеют специальный знак охлаждения, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, нарушение санитарных норм при хранении и продаже этого напитка может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Покупая разливной квас, важно помнить, что нарушение санитарных норм при его хранении и продаже может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Напиток на разлив из бочек под давлением со знаком охлаждения безопаснее, чем из обычных привозных тар. Основной риск при покупке разливного кваса — это несоблюдение санитарных условий. Если емкости, краны, шланги и руки продавца нечистые, в напиток могут попасть опасные микроорганизмы. Вы видели продавцов в перчатках? Вряд ли, — сказала Лялина.

Она добавила, что качественный напиток должен храниться при температуре до +12 градусов. По словам биолога, при перегреве тары начинается активное размножение бактерий.

Другой риск — нарушение температурного режима. Квас должен храниться при температуре от +2 до +12 градусов. При перегреве начинается активное размножение бактерий. Здесь снова проигрывает привозная бочка кваса. Неправильно хранившийся напиток может вызвать отравление. Еще один риск — продажа кваса без лицензии и контроля. Поэтому уличная точка без официальных документов — повод насторожиться, — заключила Лялина.

Ранее кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что перед тем как садиться за руль автомобиля, не стоит злоупотреблять квасом. По ее словам, особенно это касается домашних вариантов напитка, так как процессы брожения в них продолжаются.

Life Style
Здоровье
советы
биологи
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 июля: инфографика
Стало известно, о чем говорили Лавров и Рубио
Силы ПВО сбили 223 беспилотника над Россией за ночь
В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения
«Создание цифровой экосистемы»: в «Госуслуги» добавят функции соцсетей
Посол Озеров сообщил о задержаниях российских дипломатов в Молдавии
Названы категории пациентов, для которых вирус Коксаки особенно опасен
Фрагменты сбитого БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле
Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов
В Иране заявили о гибели двух человек в результате удара США
Стало известно об арестах американцев после поездок в Россию
«Могут сойти ногти»: врач рассказал, где заражаются вирусом Коксаки
Россиянам раскрыли ценный лайфхак, как не купить испорченный квас
ВСУ прицельным ударом убили пассажира «газели» и тяжело ранили водителя
В Крыму раскрыли страшные последствия ночной атаки ВСУ на республику
Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля
Профессор ответил, как музыка может изменить вкус еды
Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась спустя 35 минут
В ЕС озвучили, что таится за словами Каллас об угрозе со стороны РФ
Названа дата запуска полностью беспилотных грузовиков КамАЗ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.