Россиянам раскрыли ценный лайфхак, как не купить испорченный квас Биолог Лялина: квас лучше покупать из бочек под давлением со знаком охлаждения

Квас на разлив безопаснее покупать из бочек под давлением, которые имеют специальный знак охлаждения, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. По ее словам, нарушение санитарных норм при хранении и продаже этого напитка может обернуться серьезными проблемами со здоровьем.

Покупая разливной квас, важно помнить, что нарушение санитарных норм при его хранении и продаже может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Напиток на разлив из бочек под давлением со знаком охлаждения безопаснее, чем из обычных привозных тар. Основной риск при покупке разливного кваса — это несоблюдение санитарных условий. Если емкости, краны, шланги и руки продавца нечистые, в напиток могут попасть опасные микроорганизмы. Вы видели продавцов в перчатках? Вряд ли, — сказала Лялина.

Она добавила, что качественный напиток должен храниться при температуре до +12 градусов. По словам биолога, при перегреве тары начинается активное размножение бактерий.

Другой риск — нарушение температурного режима. Квас должен храниться при температуре от +2 до +12 градусов. При перегреве начинается активное размножение бактерий. Здесь снова проигрывает привозная бочка кваса. Неправильно хранившийся напиток может вызвать отравление. Еще один риск — продажа кваса без лицензии и контроля. Поэтому уличная точка без официальных документов — повод насторожиться, — заключила Лялина.

Ранее кандидат медицинских наук Оксана Михалева заявила, что перед тем как садиться за руль автомобиля, не стоит злоупотреблять квасом. По ее словам, особенно это касается домашних вариантов напитка, так как процессы брожения в них продолжаются.