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23 июля 2026 в 06:30

Нутрициолог рассказала об опасности кинзы и ее семян

Нутрициолог Слип: эфирное масло кинзы может обжечь слизистую рта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Эфирное масло кинзы способно спровоцировать ожог слизистой оболочки рта и желудка, заявила NEWS.ru психолог, нутрициолог Анна Слип. По ее словам, масло, изготовленное из кориандра, в свою очередь обладает седативными свойствами.

Многие ценят кинзу и ее семена (кориандр) за вкус и полезные свойства. Однако их эфирные масла, которые ароматерапевты все чаще рекомендуют добавлять в еду, — это концентраты веществ, которые могут растворить защитную оболочку клеток слизистой и обжечь слизистую рта, пищевода и желудка. Если добавить много такого масла, ожог может быть сильным. В масле кориандра до 78% линалоола. Это вещество в больших дозах действует седативно, клонит в сон и усиливает успокоительные. Пары капель хватает, чтобы набрать его суточную норму. Такая сонливость днем может сбить режим, и уснуть ночью будет труднее, — предупредила Слип.

Она подчеркнула, что кинза, будучи частью семейства зонтичных, имеет пыльцу, которая может привести к аллергическим реакциям у чувствительных людей. Однако, по словам специалиста, несмотря на возможные риски, связанные с эфирными маслами, кинза и кориандр остаются ценными добавками к пище благодаря высокому содержанию витаминов, минералов, клетчатки и антиоксидантов.

Ранее эндокринолог Екатерина Сахнова заявила, что безопасная доза вишни и черешни составляет до 300 граммов в день. По ее словам, умеренное употребление этих ягод полезно для здоровья, поскольку в них содержатся антоцианы, которые уменьшают воспаление.

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