Психолог описала ситуации, когда нужно жестко отстаивать личные границы

Нарушение физической дистанции и попытки бесцеремонного вторжения в зону комфорта требуют от человека незамедлительной и решительной реакции, заявила NEWS.ru психолог Ольга Романив. По ее словам, способность выстраивать защитные барьеры напрямую влияет на внутреннее спокойствие, однако в некоторых обстоятельствах деликатность становится неуместной.

Личные границы — это своего рода защитный периметр, оберегающий наше ментальное и физическое состояние. Способность выстраивать эти барьеры напрямую влияет на самооценку и внутреннее спокойствие. Но бывают обстоятельства, когда деликатность неуместна и единственный способ сохранить себя — это проявить твердость. В каких случаях требуется бескомпромиссная позиция? Первое: при нарушении физической дистанции. Телесная неприкосновенность — база нашей безопасности. Решительный отпор здесь — не грубость, а необходимая мера, чтобы пресечь фамильярность на корню. Второе: при попытках психологических манипуляций. Часто давление скрывается под маской «добрых намерений» или «полезных советов». Если вы ощущаете, что вас пытаются склонить к действиям против вашей воли, — пора ставить жесткий заслон, — сказала Романив.

Она отметила, что не менее важным является и умение отказаться от действий, которые противоречат совести, даже если на вас оказывается серьезное давление со стороны начальства или близких. По словам психолога, если человек начинает действовать вопреки своей воле — это прямой путь к потере внутренней опоры и серьезному эмоциональному выгоранию.

В каких еще случаях требуется бескомпромиссная позиция в личных границах? Если агрессия направлена в адрес ваших убеждений. Взгляды, принципы и мировоззрение — это фундамент личности. Если кто-то позволяет себе высмеивать их или обесценивать, необходимо пресекать подобные выпады. Иногда профессиональная среда или личные отношения требуют поступков, которые противоречат моральным установкам. Тогда важно уметь сказать нет, даже если на вас давят авторитетом или чувством вины. И последнее: личные границы нужны при потребительском отношении к вашим ресурсам. Когда время, силы и внимание постоянно эксплуатируются окружающими, это ведет к быстрому выгоранию, — заключила Романив.

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