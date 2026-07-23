Названа причина, почему партнеры едут на отдых в одиночку

Партнеры желают провести отпуск в одиночестве, чтобы перезагрузиться, заявила NEWS.ru PR-директор сервиса онлайн-знакомств «Мамба» Наталья Красильникова. При этом, по ее словам, около 15% мужчин обеспокоены поездкой своей половинки с незнакомыми попутчиками.

Раздельный отпуск пугает партнеров только до первой поездки. По результатам июльского опроса треть россиян ни разу не отдыхали отдельно от своих половинок. У тех, кто уже пробовал, поездка чаще обходится без драм. Почти каждый третий ответил, что занимался своими делами, пока возлюбленный отдыхал. А право уехать одному признают по 28% мужчин и женщин. Спорным остается повод. Жестче настроены мужчины: 27% из них не признают ни одной уважительной причины, среди женщин так отвечает каждая пятая. Желание перезагрузиться в одиночестве принимают 19% участников опроса, — поделилась Красильникова.

Она подчеркнула, что 12% людей не видят смысла отказываться от отпуска из-за занятости своего партнера. По словам эксперта, каждый десятый опрошенный готов отправиться в поездку, запланированную до начала отношений, и среди женщин этот ответ встречается почти в полтора раза чаще.

Показательно, что в вопросе о праве на отдых мужчины и женщины ответили одинаково. Спорят обычно о другом: с кем едет партнер. Этот пункт и оказался самым чувствительным. Незнакомые попутчики настораживают 15% мужчин и 8% женщин, разрыв здесь почти двукратный. А друзья, которых знаешь лично, вопросов не вызывают у 22% опрошенных. Свой сюжет и у направлений. Романтическое путешествие партнера по Европе тревожит 24% женщин и ровно вдвое меньше мужчин. Зато сильный пол смущают Турция и Кавказ: отпускать девушку туда одну не готовы 22%. Лучше всего обе стороны реагируют на круизы и музыкальные фестивали: неприятным вариантом их назвали около 6%, — заключила Красильникова.

Ранее клинический психолог Лариса Верчинова посоветовала планировать в отпуске меньше дел, чем есть возможность успеть. По ее словам, оставшееся время лучше не заполнять планами.