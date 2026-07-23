Россиянам дали совет по защите денег на счете

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23 июля 2026 в 06:47

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Голяева: защитить деньги на счете можно с помощью двухфакторной идентификации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Защита денег на счете начинается с защиты всей цифровой жизни — почты, «Госуслуг» и мессенджеров, заявила бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева в беседе с агентством ПРАЙМ. По ее словам, двухфакторная аутентификация — это второй замок, который значительно усложняет доступ к деньгам.

Эксперт пояснила, что сначала пользователь вводит пароль, а затем подтверждает вход с помощью телефона, отпечатка пальца или Face ID. Даже если злоумышленники похитят пароль, без второго фактора они не смогут войти.

Двухфакторная аутентификация работает как второй замок, — уточнила Голяева.

СМС-код — простой, но уязвимый способ. Надежнее использовать одноразовые пароли из специального приложения, не зависящего от мобильной сети. Особое внимание стоит уделить почте и «Госуслугам» — их безопасность должна быть на уровне банковского приложения. В мессенджерах и соцсетях также рекомендуется включить дополнительную проверку входа, чтобы мошенники не могли выдавать себя за пользователей.

Эксперт советует создавать уникальные пароли, не использовать один и тот же код на разных сайтах. Кроме того, всегда нужно делать паузу перед подтверждением любого действия.

Ранее стало известно, что тема защиты граждан от мошенников остается на контроле депутатов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления на пленарном заседании рассказал, что в этой сфере уже принято 19 законов.

Общество
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