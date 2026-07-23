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23 июля 2026 в 08:10

«Могут сойти ногти»: врач рассказал, где заражаются вирусом Коксаки

Врач Тимаков: вирусом Коксаки часто заражаются во время поездки на море

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вирус Коксаки — это один из видов энтеровирусной инфекции, рассказал в беседе с NEWS.ru главный врач медицинского центра, педиатр кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, чаще всего пациенты привозят тяжелые случаи заболевания из поездок в теплые страны.

Сейчас многие путешествуют в разные страны на море, где живет этот вирус. Он проявляется высокой температурой, интоксикацией, лихорадкой, рвотой, болями в животе и специфическими высыпаниями на теле. Они остаются на коже очень долго — две-три недели, вплоть до того, что через месяц могут сойти ногти, — сказал врач.

Ранее Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Турции в связи с сообщениями о случаях заражения вирусом Коксаки среди российских туристов, включая детей, в отеле IC Santai Family Resort в Белеке. Аналогичное письмо о предоставлении информации было отправлено в АТОР.

В июле российская туристка, отдыхавшая с семьей в пятизвездочном отеле в Белеке, сообщила о заражении детей вирусом Коксаки. Поездка обошлась семье из четырех человек в 510 тыс. рублей, но вместо отдыха они провели большую часть отпуска в изоляции.

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