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23 июля 2026 в 08:26

Названы категории пациентов, для которых вирус Коксаки особенно опасен

Врач Викулов: вирус Коксаки опасен для детей и людей с хроническими болезнями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вирус Коксаки особенно опасен для маленьких детей до пяти лет, рассказал в беседе с NEWS.ru директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В группу риска также входят пациенты с различными иммунодефицитами, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями, подчеркнул он.

Вирус Коксаки особенно опасен для детей в возрасте до пяти лет. В группу риска также входят пациенты с хроническими тяжелыми заболеваниями сердца, после перенесенных миокардитов, — подчеркнул специалист.

По словам Викулова, болезнь в неосложненной форме, как правило, длится 7—10 дней. Вирус передается преимущественно воздушно-капельным и фекально-оральным путем. Его вспышки фиксируются в летне-осенний период в местах скопления людей: на пляжах, в детских садах и на курортах.

В простонародье вирус Коксаки называют «рука-нога-рот», потому что его проявления локализуются на руках, нижних конечностях, а также в области лица, преимущественно во рту, сказал эксперт.

Ранее академик РАН и вирусолог-иммунолог Виталий Зверев заявил, что туристы нередко заражаются кишечными инфекциями в жарких странах. По его словам, до 90% болезней во время летнего отдыха приходится именно на эту категорию.

К кишечным инфекциям относятся сальмонеллез, ротавирусы, энтеровирусы, включая вирус Коксаки, и множество других заболеваний. Самое главное правило, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться, — внимательно следить за тем, что вы едите и пьете, добавил иммунолог.

Общество
вирус Коксаки
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