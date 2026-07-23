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23 июля 2026 в 08:16

Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов

Турист погиб при падении дерева на палатку с людьми в Свердловской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Один человек погиб от падения дерева на туристическую палатку на стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая в Свердловской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС Росиии. Несчастный случай произошел на территории муниципального образования Нижний Тагил.

Пострадавших обнаружено двое — одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу, — уточнил собеседник агентства.

В ведомстве также уточнили, что туристическая группа не регистрировалась в МЧС России. На лагерь обрушился разрушительный ураган. Из-за сильного порыва ветра начался лесоповал.

Ранее спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном. Отец получил переломы ребер и коленей, но оставался рядом с телом ребенка.

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