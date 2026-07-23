Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов

Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов Турист погиб при падении дерева на палатку с людьми в Свердловской области

Один человек погиб от падения дерева на туристическую палатку на стоянке «Омутной камень» на берегу реки Чусовая в Свердловской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС Росиии. Несчастный случай произошел на территории муниципального образования Нижний Тагил.

Пострадавших обнаружено двое — одна женщина погибла, еще одна женщина с переломом голени доставлена бригадой СМП в Демидовскую городскую больницу, — уточнил собеседник агентства.

В ведомстве также уточнили, что туристическая группа не регистрировалась в МЧС России. На лагерь обрушился разрушительный ураган. Из-за сильного порыва ветра начался лесоповал.

Ранее спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью.

До этого сообщалось, что спасатели эвакуировали мужчину, который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном. Отец получил переломы ребер и коленей, но оставался рядом с телом ребенка.