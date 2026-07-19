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19 июля 2026 в 22:11

На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спасатели обнаружили на восточном склоне Эльбруса тело погибшего 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. Мужчину и ребенка нашли около 21:20 мск на высоте около 4,2 тыс. метров.

Из-за наступления темного времени суток и неблагоприятных погодных условий эвакуацию перенесли на 20 июля. В МЧС сообщили, что для транспортировки пострадавшего и погибшего планируется привлечь коммерческий вертолет компании «Хелиэкшн».

Ранее сообщалось, что спасатели пока не могут эвакуировать мужчину, который сорвался с Эльбруса вместе с 11-летним сыном, из-за сложного рельефа местности. Отец получил переломы ребер и коленей и остается рядом с телом погибшего ребенка в ожидании помощи.

До этого стало известно, что два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус. Один из них погиб, второй получил травмы. Инцидент произошел на высоте около 4 тыс. метров.

Также спасатели эвакуировали четверых туристов из ущелья Безенги в Кабардино-Балкарии. Путешественники оказались заблокированы в горах из-за ухудшения погодных условий и обратились за помощью.

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На Эльбрусе нашли тело 11-летнего мальчика и его пострадавшего отца
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