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23 июля 2026 в 07:20

Захарова обрисовала перспективы войны на Ближнем Востоке

Захарова: война США и Ирана увеличила риски остановки судоходства в Красном море

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Война на Ближнем Востоке набирает обороты — возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые передает пресс-служба ведомства, сложившаяся ситуация усложнила работу посредникам, добивающимся урегулирования конфликта.

С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море, — отметила Захарова.

Захарова призвала все стороны проявить выдержку и ответственность, воздержаться от действий, способных расширить географию противостояния и ухудшить военно-политическую обстановку. Негативный сценарий, по ее словам, грозит критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее Палата представителей США приняла бюджетную резолюцию, предложенную республиканцами, которая открывает путь к финансированию военной операции против Ирана в обход процедуры «филибастера» в сенате. Документ поддержали 216 законодателей, против выступили 214, включая двух республиканцев.

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