Профессор ответил, как музыка может изменить вкус еды

Приятная музыка способна усилить положительные эмоции от приема пищи, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев. По его словам, на восприятие трапезы также может повлиять красивый пейзаж.

Музыкальный фон сам по себе достоверно изменяет восприятие сладости. Более того, именно комбинация музыки и визуальных образов оказывает наиболее заметный эффект на восприятие молока. В определенных VR-сценах участники оценивают несладкий напиток как более «насыщенный», чем в нейтральной обстановке. Наше вкусовое восприятие — это мультисенсорный процесс. Мозг не просто анализирует химические сигналы с языка. Он интегрирует их с тем, что мы видим и слышим. Приятная музыка или умиротворяющий пейзаж способны усилить позитивные ощущения от приема пищи, — пояснил Медведев.

Он отметил, что музыка может сделать продукты с низким содержанием сахара более привлекательными для потребителей. По словам профессора, если человек получает такое же удовольствие от менее сладкого напитка в подходящей обстановке, это может помочь сформировать более здоровые пищевые привычки.

Ранее нутрициолог Ирина Селиванова заявила, что создание рациона начинается с базовых анализов и обследования ЖКТ. По ее словам, в ежедневном меню должно быть достаточно качественного белка.