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23 июля 2026 в 09:08

Неизвестное существо утащило 15-летнего рыбака на дно реки

В Малайзии подросток нырнул в реку и бесследно исчез

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Малайзии 15-летний рыбак Тауфик Эзани Абдулла исчез во время рыбалки на реке Сунгай Сетерап, сообщает DayakDaily. Инцидент произошел в губернаторстве Саравак, где подросток вместе с семью другими рыбаками на четырех лодках устанавливал сети.

Около полудня одна из снастей зацепилась за дно, и юноша нырнул, чтобы освободить ее, однако на поверхность больше не поднялся. Находившиеся поблизости дядя и двоюродный брат пострадавшего немедленно обратились к спасателям. Они сообщили, что видели, как, предположительно, крупный крокодил выпрыгнул из воды в том месте, где нырял Абдулла. Поиски мальчика пока не дали результатов, его местонахождение и состояние остаются неизвестными.

Ранее в Ленинградской области пропал 18-летний выпускник. Юноша познакомился в интернете с девушкой, которая обещала помочь ему с поступлением в университет Санкт-Петербурга и оформлением отсрочки от армии. 6 июля он получил новый паспорт, после чего удалил данные со своего компьютера и уехал из дома. В последний раз его видели 8 июля возле станции метро «Девяткино» в Санкт-Петербурге.

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