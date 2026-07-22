Нутрициолог предупредила о последствиях перекусов

Чтобы получить чувство насыщения, перекусы не подойдут, предупредила нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Дарья Савельева. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что органы чувств задействованы тогда, когда человек обращает внимание на еду.

Когда мы обращаем внимание на еду, у нас задействованы все органы чувств. Поэтому на ней и надо концентрироваться, фокусироваться и есть осознанно, — отметила специалист.

Савельева уточнила, что важный этап пищеварения — пережевывание. По ее словам, если хочется есть, то лучше подождать полноценного приема пищи, выпив стакан теплой воды.

Если у вас на часок есть зазор, ничего страшного, потерпите, водичку попейте теплую. Потом лучше спокойно поешьте, выдохните, потому что на вдохе и в напряжении есть нельзя, — заключила нутрициолог.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что попытки любыми, даже опасными для здоровья способами избежать набора веса могут говорить о расстройстве пищевого поведения. Она подчеркнула, что некоторые стимулируют рвоту, а другие начинают принимать слабительные и диуретики без назначения медиков.