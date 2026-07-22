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22 июля 2026 в 18:12

Названы главные риски дарственной для владельцев жилья

РБК: дарственная лишает собственника права распоряжаться жильем при жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Оформление дарственной на недвижимость несет больше рисков для собственника, чем составление завещания, поскольку право собственности переходит к получателю сразу после регистрации, стало известно из нового исследования РБК Недвижимость. В отличие от завещания, которое вступает в силу только после смерти владельца, даритель при жизни теряет возможность самостоятельно распоряжаться жильем.

Новый владелец получает законное право продать, заложить или сдать недвижимость, а также может потребовать выселения дарителя. Хотя условие проживания можно прописать в договоре, это не вернет бывшему собственнику контроль над объектом. Вернуть квартиру через суд удастся лишь в исключительных случаях, например, если одаряемый покушался на жизнь или умышленно причинил вред здоровью.

Кроме того, дарение не может быть условным: требование ухаживать за пожилым родственником в обмен на жилье делает сделку недействительной, так как для таких целей существует договор ренты. С 13 января 2025 года подобные сделки обязательно заверяются у нотариуса, что влечет дополнительные расходы, а получателям, не являющимся близкими родственниками, придется декларировать доход и платить налог.

Ранее PR-директор Василий Гулин отметил, что почти половина представителей «поколения Z» уже формируют накопления на первоначальный взнос за жилье или планируют начать этот процесс в ближайшее время. При этом большинство молодых людей отвергают стереотипы о своей финансовой безответственности, называя себя серьезными в вопросах управления личным бюджетом.

Россия
Общество
недвижимость
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завещания
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