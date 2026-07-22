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22 июля 2026 в 14:23

Стало известно, правда ли зумеры беспечны и даже не думают о покупке жилья

PR-директор Гулин: почти половина зумеров уже копит на собственную квартиру

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Почти половина представителей поколения Z откладывает деньги на покупку собственного жилья, заявил NEWS.ru директор департамента по связям с общественностью ГК «Гранель» Василий Гулин. По его словам, большинство зумеров считают необоснованными шутки об их безответственности.

Большинство зумеров не согласны с образом «беспечного» поколения. 59% опрошенных считают, что новости и шутки о них в основном строятся на стереотипах, а не отражают реальность, а 58% называют себя ответственными или серьезными в финансовых вопросах. Эта самооценка подтверждается и практикой: почти половина респондентов (46%) уже копит на квартиру или планирует начать делать это в ближайшее время. Уже откладывают деньги на первоначальный взнос 13%, еще 22% планируют начать в течение года, а 11% – позднее. Остальные 54% пока не копят на жилье и не задумываются об этом, — поделился Гулин.

Он подчеркнул, что нехватка сбережений не всегда является следствием легкомыслия или недостаточной финансовой дисциплины. По словам эксперта, дороговизна также может быть веской и обоснованной причиной.

Простая арифметика: квартира стоит 10 млн рублей, первоначальный взнос — 2 млн рублей. Давайте теперь сопоставим это с зарплатами, на которые могут рассчитывать средние зумеры. Понятно, что при таком раскладе не копить и жить в свое удовольствие — как будто разгильдяйство, но, с другой стороны, это вполне рациональный жизненный план. Пока свободные средства молодых людей могут уходить на образование, переезд, путешествия или создание финансовой подушки, поэтому покупка квартиры остается для многих более долгосрочной целью, чем сиюминутной, — заключил Гулин.

Ранее директор департамента продаж ГК «Гранель» Лариса Маслюкова заявила, что около 44% россиян жалеют, что не приобрели квартиру раньше. По ее словам, только каждый десятый респондент считает свою покупку своевременной.

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