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22 июля 2026 в 10:16

Стало известно, о чем чаще всего сожалеют владельцы квартир

Директор по продажам Маслюкова: россияне жалеют, что не купили квартиру раньше

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Около 44% опрошенных россиян жалеют, что не купили квартиру раньше, заявила NEWS.ru директор департамента продаж ГК «Гранель» Лариса Маслюкова. По ее словам, лишь каждый десятый опрошенный считает свое приобретение своевременным.

Согласно опросу, 44% респондентов сожалеют, что не купили квартиру раньше. При этом среди женщин таких почти половина (48%), среди мужчин — 41%. Еще 44% опрошенных называют цены на жилье в 2020 году и ранее «смешными» по сравнению с сегодняшними. И только 10% уверены, что приобрели недвижимость в самый выгодный момент. 26% опрошенных не жалеют, потому что тогда просто не могли себе этого позволить, а 15% — потому что были слишком молоды и не зарабатывали, — поделилась Маслюкова.

Она подчеркнула, что наибольшую тревогу по поводу неприобретенного жилья испытывают люди в возрасте 36–45 лет: 48% из них сожалеют об упущенных возможностях. По ее словам, почти половина из этой возрастной группы (47%) уверена: квартиры в 2020 году стоили значительно дешевле. Также эксперт отметила, что среди респондентов в возрасте 46–55 лет уровень сожалений ниже — 39%.

Даже с поправкой на инфляцию жилье за последние пять лет подорожало значительно быстрее, чем большинство других товаров и услуг. Например, средняя цена квадратного метра в новостройках по России выросла с 68,6 тыс. рублей в 2020 году до 154,6 тыс. рублей в 2025-м — то есть в 2,3 раза. В Москве рост был чуть скромнее, чем во многих других крупных городах, но тоже внушительный: стоимость «квадрата» выросла на 82,5%. Поэтому ощущение «надо было покупать раньше» у покупателей вполне обоснованно, — заключила Маслюкова.

Ранее директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов заявил, что для многих россиян загородный дом — это важный аспект комфортной жизни. По его словам, половина опрошенных предпочитает проводить семейный отдых на природе.

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