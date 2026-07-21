Стало известно, что нужно россиянам для комфортной семейной жизни

Многие россияне видят загородный дом как важный элемент комфортной жизни, заявил NEWS.ru директор по маркетингу и PR компании «Мармакс» Константин Денисов. По его словам, почти половина опрошенных граждан предпочитает семейный отдых на свежем воздухе.

Согласно исследованию, 82% опрошенных россиян хотели бы, чтобы их ребенок проводил каникулы так же, как когда-то они сами. Главным символом счастливого детства респонденты назвали отдых у бабушки за городом (34%), а также жизнь на даче или в частном доме (30%). Эти варианты оказались даже популярнее поездки на море, которую выбрали менее четверти участников опроса. Загородная недвижимость все чаще рассматривается как пространство для комфортной жизни. Треть опрошенных хотела бы постоянно жить в таком доме, еще 22% воспринимают эту среду как наиболее удобную для семей с детьми, — поделился Денисов.

Он подчеркнул, что жизнь за городом создает особую атмосферу, невозможную в мегаполисе. По словам PR-директора, люди хотят, чтобы у их детей остались такие же теплые воспоминания, как у них самих. Эксперт отметил, что более двух третей участников исследования выразили желание переехать за город навсегда.

Половина участников исследования считает, что современным детям больше всего не хватает подвижных игр на улице со сверстниками, 40% отметили важность семейного отдыха на свежем воздухе, а каждый десятый — самостоятельных прогулок возле дома. При выборе загородного объекта россияне в первую очередь смотрят на наличие просторного общественного пространства — этот параметр отметили 42% опрошенных. Четверть респондентов считает важной безопасность детей, каждый пятый — возможность круглый год жить за городом. Для оставшихся 12% ключевыми преимуществами стали тишина и близость к природе, — заключил Денисов.

Ранее сооснователь и совладелец группы «Родина» Антон Винер заявил, что многие россияне готовы платить больше за квартиры в домах с магазинами на первых этажах. По его словам, граждане также заинтересованы в близости аптек и химчисток.