Юрист ответил, кто может стать наследником покойного без завещания

Нетрудоспособные родственники и иждивенцы могут претендовать на обязательную долю в наследстве, даже если их имена не были указаны в завещании, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. По его словам, право на часть имущества покойного в этом случае закреплено в Гражданском кодексе РФ.

Составление завещания у многих создает иллюзию полного контроля над судьбой имущества после смерти. Кажется, что достаточно вписать нужные имена, заверить документ у нотариуса, и вопрос решен. Гражданский кодекс РФ предусматривает случаи, когда часть имущества получат люди, которых завещатель вообще не упоминал. Речь идет о праве на обязательную долю в наследстве. Круг тех, кто им обладает, закреплен в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ. Претендовать на обязательную долю вправе несовершеннолетние дети наследодателя, его нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг и нетрудоспособные родители, а также нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по пунктам 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ, — пояснил Русяев.

Например, трудоспособный взрослый сын, которого отец не упомянул в завещании, оспорить распределение имущества через институт обязательной доли не сможет. С иждивенцами есть нюанс, о котором часто забывают. Если он входит в число наследников по закону, ему достаточно подтвердить нетрудоспособность и нахождение на иждивении наследодателя не менее года до дня его смерти. Совместное проживание здесь роли не играет. Однако если человек вообще не относится к наследникам по закону, то, помимо нетрудоспособности и годичного иждивения, ему придется доказать еще и совместное проживание с наследодателем в течение того же срока, — заявил Русяев.

