«Больно и страшно»: Бузова рассказала о своем состоянии после больницы Бузова сообщила об отмене концерта в Ростове-на-Дону после операции на ноге

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова записала и распространила в социальных сетях видео из больницы, в котором сообщает о своем состоянии после операции на ноге. Она призналась, что с трудом отошла от наркоза. Артистка выразила благодарность медицинскому персоналу за грамотное проведение операции.

Очень страшно, больно и обидно, что вот так, на ровном месте <...> Из-за этого полетел весь мой график. Но самое страшное позади, — заявила Бузова.

Она также извинилась перед поклонниками из Ростова-на-Дону. Певица уточнила, что ее команда приняла решение отменить концерт, который должен был состояться в городе в ближайшее время. Выступление артистки, предварительно, перенесли на 6 августа.

Ранее сообщалось, что Бузовой понадобилась срочная врачебная помощь после бытовой травмы. Медики решали вопрос о возможном помещении артистки в стационар. Певица поскользнулась в душе и повредила колено.

Позже телеведущая выложила в своих социальных сетях фотографию из кареты скорой помощи, показав подписчикам поврежденную и залитую кровью коленную чашечку. Как стало известно, днем ранее, 11 июня, артистка прилетела в Москву из Стамбула, где находилась в рабочей командировке.