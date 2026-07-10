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10 июля 2026 в 11:56

Директор Бузовой ответил на слухи о паузе в карьере певицы

Директор Бузовой заявил, что певица не будет брать длительную паузу в творчестве

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Директор российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о длительной паузе в карьере артистки, назвав их вырванными из контекста. В беседе с РИА Новости он заявил, что речь идет лишь о краткосрочном отдыхе, который был рекомендован звезде врачами для восстановления после травмы ноги. Также директор Бузовой отметил, что певица планирует появиться на сцене уже в субботу, 11 июля.

[Сообщения, что Бузова останавливает выступления,] вырваны из контекста. Ольга взяла паузу на несколько дней по рекомендации врачей. Ей для восстановления [после травмы ноги] нужен покой. Уже 11 июля Ольга выступит на VK Fest в Нижнем Новгороде, — пояснил Богославский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Бузова и телеведущая Ксения Собчак получили в общей сложности 10,5 млн рублей за проведение корпоратива в честь 30-летия омского торгового дома «Шкуренко». По его информации, один из крупнейших холдингов Сибири потратил на праздничное мероприятие около 30 млн рублей.

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