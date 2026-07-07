«Что плохого в петухах?»: Margo о «Кукареку», Киркорове, Бузовой и шоу ТНТ

Певица Margo — одна из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Ее хит «Кукареку» вызвал резонанс в музыкальной индустрии: пока артисты возмущаются композицией, поклонники снимают под нее тренды в Сети. Сегодня Margo можно увидеть в эфире шоу телеканала ТНТ «Мастер игры». В интервью NEWS.ru певица рассказала о дружбе с Филиппом Киркоровым и новой жизни Авроры Кибы после расставания с Григорием Лепсом, а также прокомментировала конфликт с Ольгой Бузовой.

Что певица Margo сказала об участии в шоу с Полиной Дибровой

— Margo, ваше возвращение в шоу «Мастер игры» на ТНТ стало сюрпризом для зрителей и участников. Почему вы решили вновь присоединиться к проекту? Как коллектив вас принял: кто был искренне рад, а кто — не очень?

— Я без раздумий согласилась поехать на «Мастера игры» во второй раз. Для меня это, конечно, очень лестно: раз пригласили, значит, я действительно была одной из самых ярких участниц!

Что касается реакции ребят — в этот раз все прошло проще. Думаю, в шоу-бизнесе ко мне уже привыкли. Но, конечно, не обошлось и без тех, кто не смог скрыть разочарования от моего возвращения. Но что делать — невозможно нравиться всем.

— Комментируя участие в первом сезоне, вы говорили: «Я спровоцировала весь коллектив, настроила его против себя». А какой тактики придерживались теперь?

— В прошлый раз я не пыталась никого провоцировать — я просто была собой: веселилась, шутила, кайфовала от жизни. Но я давно заметила, что именно это часто вызывает раздражение. Когда ты просто счастливая, свободная и ничего из себя не строишь, то многим хочется найти в этом какой-то подвох.

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Фото: Пресс-служба ТНТ

В этот раз мне стало интересно сыграть иначе. Я специально сдерживалась и буквально говорила себе: «Маргарита, молчим и улыбаемся!» Я все равно оставалась собой, но была тише.

— В новом выпуске шоу Михаил Терехин проявлял грубость по отношению к Полине Дибровой и довел ее до слез. Было ли у вас предубеждение к Полине из-за ее громкого развода?

— Как и многие, я знаю о громкой истории вокруг имени Полины, и у меня тоже был определенный образ в голове — сильной, жесткой, очень властной женщины. Но когда знакомишься с человеком лично, то впечатление часто меняется. Полина показалась мне добродушным и приятным человеком.

Как живет Аврора Киба после расставания с Григорием Лепсом

— После съемок первого сезона вы подружились с бывшей невестой Григория Лепса Авророй Кибой. Общаетесь ли вы сегодня? Как вы поддерживали ее после расставания с Григорием?

— Да, мы с Авророй действительно сблизились и общались. Сейчас, конечно, меньше — она вся в любви, в путешествиях. Я за нее радуюсь. Мне даже не пришлось ее утешать после расставания с Лепсом, потому что она очень быстро нашла новое счастье. Жизнь слишком короткая, чтобы надолго застревать в боли и негативе.

Вообще дружить во взрослом возрасте, особенно при таком графике, очень непросто. Когда у меня появляется свободный день, я, конечно, хочу провести его с сыном — это мой приоритет. Но если есть желание, все возможно. Так что, думаю, мы с Авророй еще обязательно будем на связи.

— В последнее время ваш стиль сильно изменился, стал очень женственным. Почему решили отказаться от эпатажа?

— Я ни в коем случае не отказалась от эпатажа — это невозможно. Я не я, если откажусь от него. Но при этом, как и любая женщина, я люблю классику. Для меня надеть элегантное платье, каблуки, сделать красивую прическу и макияж — естественно, это тоже моя часть! Но быть собой, самовыражаться, следить за модой, играть со стилем, удивлять — это намного сложнее и интереснее. Поэтому я выбираю моду, стиль, перемены, жизнь во всех ее проявлениях. А классика всегда была во мне, есть и будет.

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Фото: Пресс-служба ТНТ

Я понимаю, что у каждого артиста формируется определенный образ, с которым его должны ассоциировать. Все эти правила шоу-бизнеса давно известны. Но я — человек, который не любит правила. Мне важно поступать и жить так, как я чувствую, как мне хочется, как мне комфортно, весело и интересно. Иначе зачем вообще жить?

Как Margo отреагировала на критику песни «Кукареку»

— Как родилась идея напеть «кукареку» в нашумевшей композиции? Ожидали ли хейта после премьеры песни?

— «Кукареку» придумала мой креативный директор Настя Зима. Это случилось абсолютно спонтанно в студии. У нас не было текста на одну мелодическую часть, и я сказала, что не могу уйти, не напев демо. У артистов есть такое выражение — «спеть на птичьем»: ты поешь набор звуков и слов, которые первыми приходят в голову, чтобы поймать мелодию. Настя предложила напеть именно «кукареку».

Мы делали это с пониманием, что реакция будет мощной. Нам хотелось «встряхнуть» людей, разбудить их, вызвать эмоцию. Потому что творчество без реакции — это скучно. А здесь получился яркий, живой и, на мой взгляд, добрый хайп. Я до сих пор не понимаю, почему кого-то это триггерит. Что плохого в курицах и петухах? Это естественно, это наше, родное.

Мне кажется, многим людям — в том числе артистам — сложно позволять себе свободу. Они стараются понравиться, сделать правильный, коммерческий, понятный продукт по шаблону. А я позволяю себе делать так, как хочется. И возможно, именно это раздражает. Давайте будем честны: песня «Кукареку» вызвала такой резонанс, какого в шоу-бизнесе давно не было.

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) Фото: Пресс-служба ТНТ

— Как реагируете на критику?

— В последнее время я все чаще хвалю себя и говорю: «Да, Марго, ты очень талантлива!» Я могу петь все что угодно, в самых разных жанрах и подачах.

Но искренне считаю, что сейчас петь «очень правильно», мощно и с ярко выраженным вибрато — уже не модно. Мягко говоря, мне это не близко. Считаю, что сегодня модно петь иначе: где-то шепотом, где-то добавить фальцет, где-то оставить легкость, воздух, минимализм. Все, что было актуально раньше — даже пять лет назад, — сегодня уже может звучать не так современно. И мне грустно, когда артисты, придерживаясь своих старых канонов, не хотят двигаться вперед вместе со временем.

Почему у Margo напряженные отношения с Ольгой Бузовой

— В шоу-бизнесе вас долгое время называли музой Филиппа Киркорова. Чему главному он вас научил?

— К хорошему привыкаешь очень быстро. А изначально для меня был шок — не могла поверить, что иду на встречу с самим Филиппом Киркоровым. Сейчас стало частью моей жизни, приятной данностью, что Филипп Киркоров — мой продюсер. Рядом с ним я чувствую себя как за каменной стеной.

Благодаря Филиппу я в себя поверила. Именно он сказал мне: «Будьте собой!» Казалось бы, такой простой совет. Но из-за того, что это сказал мне сам король, я как будто действительно разрешила себе быть собой, и именно с этого момента начался мой рост. Думаю, я этого достойна!

А еще Филипп как-то сказал мне: «Говори о себе хорошо. Хорошая информация запоминается». Это тоже очень крутой совет, я им действительно классно воспользовалась. Сначала я в шутку назвала себя звездой номер один. А теперь так меня называют мои поклонники. Это безумно приятно.

Margo и Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Между вами и Ольгой Бузовой давно существуют напряженные отношения? В чем причина?

— Есть ощущение, что я не очень нравлюсь Оле. Но это нормально, так бывает. Я отношусь к ней ровно. Когда-то я была ее поклонницей. Даже, наверное, не столько творчества, сколько ее самой. Она мне всегда импонировала, даже чем-то вдохновляла. Мне была близка история девушки, которая добилась всего сама.

Со временем, когда я уже сама зашла в шоу-бизнес, я перестала быть ее поклонницей. Если говорить мягко и аккуратно — мне не близки ее эстетика, ее стиль. А для меня очень важно, как человек выглядит, какое настроение он транслирует через образ. У нас в этом смысле очень разные взгляды. В любом случае она большая молодец и трудяга. Но именно в вопросах стиля мы с ней сильно расходимся.

— А какая вы дома, с сыном и вне камер?

— Мне сложно описывать себя. Но точно могу сказать одно: я — очень любящая мама. Сын — мое самое большое счастье. Это безусловная, теплая любовь — она ни с чем не сравнится. Мне очень повезло, что у нас есть няня, поэтому рядом с сыном я чаще всего добрая, спокойная, в ресурсе. Конечно, могу сделать замечание, где-то сказать строго. Но если я чувствую, что злюсь, я лучше просто уйду, чтобы не передавать это состояние ребенку.

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