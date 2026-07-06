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06 июля 2026 в 13:50

Подруга Авроры Кибы рассказала, как она живет после расставания с Лепсом

Певица Margo: Аврора Киба быстро нашла новую любовь после расставания с Лепсом

Блогер, певица Аврора Киба Блогер, певица Аврора Киба Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Певица Margo рассказала NEWS.ru, что ее подруга, блогер Аврора Киба, быстро нашла новую любовь после расставания с певцом Григорием Лепсом. По словам артистки, избранником Авроры стал спортсмен, бизнесмен и меценат Рустам Гаджиев. По словам Margo, много времени пара проводит в путешествиях.

Аврора вся в любви, в путешествиях. Я за нее радуюсь. Мне даже не пришлось ее утешать после расставания с Лепсом, потому что она очень быстро нашла новое счастье. Жизнь слишком короткая, чтобы надолго застревать в боли и негативе, — высказалась исполнительница хита «Кукареку».

Margo также поделилась, что публичным людям сложно дружить из-за разницы в жизненных и рабочих графиках. По словам певицы, когда у нее появляется свободный день, она старается проводить время со своим сыном.

Когда у меня появляется свободный день, я, конечно, хочу провести его с сыном — это мой приоритет. Я — очень любящая мама. Сын — мое самое большое счастье. Это безусловная, теплая любовь — она ни с чем не сравнится, — поделилась певица.

Аврора Киба и Григорий Лепс расстались в начале 2026 года после двух лет отношений. По словам блогерши, причиной разрыва стали разные образы жизни и взгляды на семью. При этом она выразила благодарность певцу за время, проведенное вместе.

Культура
Аврора Киба
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расставание
Наталия Петренко
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