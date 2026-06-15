В Москве завершилось разбирательство между Викторией Боней и Авророй Кибой Суд отказал Виктории Боне в иске на 3 млн рублей к бывшей невесте Григория Лепса

Суд в Москве отказал блогеру Виктории Боне в иске на 3 млн рублей к бывшей невесте Григория Лепса Авроре Кибе, сообщил адвокат экс-участницы телешоу «Дом-2» Алексей Лунев. Поводом для иска стали публикации Кибы в соцсетях, где она заявила, что Боня якобы «всю жизнь находилась в статусе чьей-то любовницы» и начинала карьеру с «продажи своего тела за €3 тыс». По словам Лунева, которые приводит Telegram-канал «112», экс-невеста Лепса отказалась от авторства публикаций и не смогла подтвердить свои обвинения.

Нам результат был не важен. Она не смогла доказать свои слова, — отметил представитель Бони.

Представители Бони настаивали, что речь идет не об оценочном мнении, а о конкретных утверждениях, порочащих ее репутацию. В качестве доказательств в суд были представлены скриншоты сторис, интервью и публикации в СМИ. Сторона Кибы возражала против иска и заявляла о готовности представить материалы, касающиеся личной жизни телеведущей.

Ранее Боня рассказала, что в 18 лет сделала аборт. По ее словам, тогда экс-бойфренд Евгений потребовал прервать беременность.