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08 июня 2026 в 12:42

Боня впервые рассказала о том, какое решение ей пришлось принять в 18 лет

Виктория Боня призналась, что в 18 лет прервала беременность

Виктория Боня Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Телеведущая и блогер Виктория Боня впервые рассказала, что в 18 лет сделала аборт. В интервью Манице Хашбе на YouTube она отметила, что тогда экс-бойфренд Евгений потребовал прервать беременность.

Я звонила маме, рыдала, спрашивала, что мне делать. Мама ответила, мол, не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. <...> Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал, что, если я оставлю этого ребенка, я буду жить на помойке. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали вакуумный аборт. Это была травма, — поделилась Боня.

Ранее блогерша Энди Кикнадзе попала в аварию на северо-западе Москвы, на улице Свободы. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, в котором была инфлюенсер, потерял контроль над машиной и въехал в столб. В аварии один человек погиб, а двое пассажиров, в том числе блогер, получили травмы и были доставлены в больницу.

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