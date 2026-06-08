Боня впервые рассказала о том, какое решение ей пришлось принять в 18 лет Виктория Боня призналась, что в 18 лет прервала беременность

Телеведущая и блогер Виктория Боня впервые рассказала, что в 18 лет сделала аборт. В интервью Манице Хашбе на YouTube она отметила, что тогда экс-бойфренд Евгений потребовал прервать беременность.

Я звонила маме, рыдала, спрашивала, что мне делать. Мама ответила, мол, не может дать мне совет, только я сама могу решать, что делать дальше. <...> Мне пришлось принять это решение, потому что Евгений мне сказал, что, если я оставлю этого ребенка, я буду жить на помойке. Это было так больно! У меня был маленький срок, мне сделали вакуумный аборт. Это была травма, — поделилась Боня.

Ранее блогерша Энди Кикнадзе попала в аварию на северо-западе Москвы, на улице Свободы. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, в котором была инфлюенсер, потерял контроль над машиной и въехал в столб. В аварии один человек погиб, а двое пассажиров, в том числе блогер, получили травмы и были доставлены в больницу.