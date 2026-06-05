ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 июня 2026 в 11:24

Блогер Энди Кикнадзе попала в жуткое ДТП

Блогер Энди Кикнадзе попала в аварию на северо-западе Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогерша Энди Кикнадзе попала в аварию на северо-западе Москвы, передает Telegram-канал «112». ДТП произошло минувшей ночью, 5 июня, на улице Свободы.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, в котором была инфлюенсер, потерял контроль над машиной и въехал в столб. В аварии один человек погиб, а двое пассажиров, в том числе блогер, получили травмы и были доставлены в больницу. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее по меньшей мере 28 человек пострадали в результате аварии с двухэтажным пассажирским автобусом в Таиланде. Транспортное средство следовало по маршруту Сураттхани — Бангкок и перевернулось в провинции Пхетчабури, примерно в 100 км от столицы.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино Сарапульского района Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет, еще пятеро пострадали.

Москва
ДТП
аварии
блогеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спикер ЗакСо Бабушкина рассказала о поддержке участников СВО
«Ура! Мы дома»: появились кадры с вернувшимися из плена бойцами
Ozon достиг договоренностей с Чувашией о развитии логистики в регионе
Как отпуск, ливни и скачки напряжения сделали страхование новой привычкой
Финал «Ролан Гаррос – 2026» Андреева — Хвалиньска: на кого ставят профи
В Венгрии раскрыли, в каком случае остановят процесс вступления Киева в ЕС
Туристов предупредили о странах с самым высоким уровнем преступности
Голикова рассказала о развитии российского здравоохранения
Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме
Появились подробности нападения собаки на ребенка в краснодарской школе
Пять военнослужащих ранены при атаке ВСУ на ЗАЭС
Гайдулян, двое детей, мнение об СВО: как живет актриса Лариса Баранова
Лихачев указал на особенность отношений со странами в атомной сфере
Герман Греф рассказал о важности саморазвития
Психолог напомнила, как просто поддержать детей в период сдачи ЕГЭ
Омбудсмены России и Украины провели первую встречу на границе
«Гитлеровские методы»: оппозиционерка оценила власть в Молдавии
Грабители в мгновение разбогатели, стащив из магазина карточки Pokemon
Лихачев рассказал о тяжелом состоянии пострадавших при атаке ВСУ на ЗАЭС
В РФ нашли радикальный способ покончить с рекламным криминалом в подъездах
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.