Блогер Энди Кикнадзе попала в жуткое ДТП

Блогерша Энди Кикнадзе попала в аварию на северо-западе Москвы, передает Telegram-канал «112». ДТП произошло минувшей ночью, 5 июня, на улице Свободы.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, в котором была инфлюенсер, потерял контроль над машиной и въехал в столб. В аварии один человек погиб, а двое пассажиров, в том числе блогер, получили травмы и были доставлены в больницу. Столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту.

Ранее по меньшей мере 28 человек пострадали в результате аварии с двухэтажным пассажирским автобусом в Таиланде. Транспортное средство следовало по маршруту Сураттхани — Бангкок и перевернулось в провинции Пхетчабури, примерно в 100 км от столицы.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино Сарапульского района Удмуртии. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет, еще пятеро пострадали.