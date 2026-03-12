«У нас с Гришкой»: Киба раскрыла правду о расставании с Лепсом Киба призналась, что рассталась с Лепсом из-за различий в принципах

Блогер Аврора Киба призналась, что рассталась с исполнителем Григорием Лепсом из-за различий в принципах, канонах и образах жизни, сообщил Super.ru со ссылкой на ее новое шоу «Кибаленд». Она также развенчала миф, что якобы «по контракту» встречалась со звездой.

Ладно, сейчас я расскажу единственную верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом, — уточнила Киба.

Ранее народный художник России Никас Сафронов заявил, что Лепсу следует найти любящую и понимающую девушку после разрыва с прошлой возлюбленной. По его словам, если новая пассия примет все особенности работы творческого человека, то оба они «до ЗАГСа дойдут».

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что роскошную вечеринку в честь дня рождения Кибы мог оплатить Лепс. По его словам, вероятно, певец не захотел раскрывать свою причастность к организации мероприятия.