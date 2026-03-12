Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:46

«У нас с Гришкой»: Киба раскрыла правду о расставании с Лепсом

Киба призналась, что рассталась с Лепсом из-за различий в принципах

Аврора Киба Аврора Киба Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Блогер Аврора Киба призналась, что рассталась с исполнителем Григорием Лепсом из-за различий в принципах, канонах и образах жизни, сообщил Super.ru со ссылкой на ее новое шоу «Кибаленд». Она также развенчала миф, что якобы «по контракту» встречалась со звездой.

Ладно, сейчас я расскажу единственную верную и правдивую версию. Иногда, даже когда у людей есть чувства друг к другу, они не всегда могут построить крепкие и счастливые отношения. Иногда не совпадают их образы жизни, принципы, каноны семьи, да и просто жизнь в целом, — уточнила Киба.

Ранее народный художник России Никас Сафронов заявил, что Лепсу следует найти любящую и понимающую девушку после разрыва с прошлой возлюбленной. По его словам, если новая пассия примет все особенности работы творческого человека, то оба они «до ЗАГСа дойдут».

Также глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что роскошную вечеринку в честь дня рождения Кибы мог оплатить Лепс. По его словам, вероятно, певец не захотел раскрывать свою причастность к организации мероприятия.

Аврора Киба
Лепс
расставания
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый верховный лидер Ирана рассказал о судьбе Ормузского пролива
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.